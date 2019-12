Pubquiz, breien en wandelen in aanloop naar Vuelta

Man (83) geweldda­dig beroofd van fiets en afhaalmaal­tijd in Breda, verdachte (29) in huis aangehou­den

15:03 BREDA - Een 83-jarige man is zondagmiddag gewelddadig beroofd van zijn fiets en zijn afhaalmaaltijd vlak achter zijn woning in de wijk Blauwe Kei in Breda. Omdat de fiets kort na de beroving in de wijk Overakker werd aangetroffen, kon de politie snel een 29-jarige bewoner aanhouden.