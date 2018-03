Publieke Werken in Breda ontruimd na flauwvallen bezoekers

Roosendaalse wethouder Hans Verbraak wordt informateur in Zundert

24 maart ZUNDERT/ROOSENDAAL - Hans Verbraak is aangesteld als informateur in de gemeente Zundert. CDA'er Verbraak is momenteel wethouder in Roosendaal, maar stopt daar zijn politieke activiteiten. Het CDA is de grootste partij in Zundert en heeft Verbraak gevraagd als informateur.