Publiek van de 33e Singelloop schreeuwt hardlopers naar de eindstreep

Net als veel andere bezoekers staan Liesbeth Fooij en Bregje Mal vlakbij de finish te wachten op respectievelijk man en broer. In hand houden ze bordjes met opbeurende teksten als: kus van je zus! "Hij doet met het team van zijn werk mee en ging veel dagen in de week trainen, hij was best lang weg", vertelt Mal. Ondanks dat is ze hartstikke trots op haar wederhelft. "Plus de sfeer is super, er is goede muziek en het zonnetje schijnt."