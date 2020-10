Publiek kan strafzaken rechtbank Breda thuis gaan volgen via livestream

BREDA - De rechtbanken in Breda en Middelburg gaan publiek de mogelijkheid bieden om strafzittingen die veel belangstelling trekken online te volgen. Zo komt er donderdag een livestream van de uitspraak tegen de verdachte van de moord op Paul Pluijmert (23) in Breda.

Ook onderzoekt de rechtbank Zeeland-West-Brabant de mogelijkheid om de inhoudelijke zitting tegen verdachte Janie H. van de ‘brandmoord’ in Breda ‘digitaal open te stellen voor publiek’. In beide zaken is alleen al de belangstelling van nabestaanden, vrienden en bekenden erg groot.

Rechtbanken mogen sinds de coronabeperkingen slechts mondjesmaat publiek toelaten bij openbare zittingen. President Nol Vermolen van de rechtbank ZWB zegt dat ‘de openbaarheid van de rechtspraak hierdoor toch onder druk stond’. ,,Als we door corona niet in staat zijn de openbaarheid ruimte te geven, vormen livestreams een prima oplossing."

Maximaal 100 links

Burgers die de uitspraak donderdag digitaal willen bijwonen, moeten zich aanmelden via rechtspraak.nl. Ze ontvangen dan een link via Skype. Eén vaste camera in de rechtszaal zorgt voor beeld en geluid. Het aantal bezoekers op de digitale tribune is niet onbeperkt. ,,We kunnen donderdag op deze manier maximaal honderd links verspreiden."

‘Blijvertje’

Volledig scherm © Rechtspraak.nl Vermolen sluit niet uit dat livestreaming een blijvertje wordt. ,,Corona heeft ons ertoe gebracht, maar ook zonder corona betekent dit systeem een flinke meerwaarde. Je bereikt er zó veel mensen mee!"

Waarom de rechtbank er dan niet eerder mee is begonnen? Vermolen: ,,Corona is ons overkomen. We hebben in de rechtspraak allerlei nieuwe vaardigheden onder de knie moeten krijgen, zoals het telehoren van verdachten. Dat vergt veel technische ondersteuning en samenwerking met partners zoals penitentiaire inrichtingen. We moesten zó veel ontwikkelen en leren in de eerste lockdown. Livestreaming is de nieuwste stap in dat proces."

Eerder al livestream

Helemaal nieuw is de 'live-uitzending’ donderdag niet voor de Bredase rechtbank. Eerder was de uitspraak tegen de twee Bredase ‘balkonhangers’ online te volgen. De mannen werden veroordeeld voor de moord op Soufiane Zouagh,

Privacygegevens

Bij die zitting kon de rechtbank naar eigen zeggen zeshonderd links uitgeven omdat ze - anders dan donderdag - een gespecialiseerd bedrijf voor de klus had ingehuurd. Het voorlezen van volledige naam, woonplaats en andere privacygegevens van verdachten werden niet gestreamd. Zulke informatie is normaal wel voor toehoorders op de publieke tribune te horen maar wordt nooit vermeld in vonnissen die rechtspraak.nl publiceert.

Knoop nog niet doorgehakt

Hoe de rechtbank ZWB denkt om te gaan met zulke (privacy)problematiek bij een directe livestream van een inhoudelijke zitting - waar behalve rechters ook officieren, advocaten, verdachten en getuigen vrijuit spreken - weet ze nog niet. ,,Het is een van de redenen dat we hier de knoop nog niet over hebben doorgehakt", aldus een woordvoerster.