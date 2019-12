Publicist Owen de Vries uit Breda: ‘Jammer als mannen en vrouwen op elkaar gaan lijken’

Woensdag boerenac­ties bij ruim veertig distribu­tie­cen­tra: onder andere in Breda, Et­ten-Leur en Roosendaal

16 december Boerenactiegroep Farmers Defence Force gaat woensdag actievoeren bij ruim veertig distributiecentra in heel Nederland. Dat blijkt uit een brief die de organisatie heeft gestuurd naar de gemeenten waar de distributiecentra zijn gevestigd. De brief is in handen van de NOS.