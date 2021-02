Prullenprikkers prikken Breda schoner

Iedere zondag

,,We verzamelen iedere zondag om te gaan prikken. Wie mee wil, kan zich aanmelden”, zegt Lilian (27). ,,De afgelopen twee weken kon het helaas niet door het weer, maar daarvoor zijn we een uurtje in de Haagse Beemden actief geweest. Eigenlijk is het bij toeval ontstaan. Sanne en ik werkten een keer bij onze moeder thuis. We maakten een ommetje in de buurt, waarbij het zwerfvuil opviel. Dat zijn we op een dag gaan opruimen, met zijn tweeën verzamelden we tien vuilniszakken vol. Zo kwamen we op de Prullenprikkers. Het is niet alleen idealisme, hoor. Je bent lekker buiten en er is alle ruimte om te socializen.” Coronaproof, uiteraard.