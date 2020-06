Provinciebestuurder Brabant: ‘Ongerustheid Ulvenhoutse Bos voorbarig’

Dat zei provinciebestuurder Elies Lemkes (Natuur, CDA) nadat ze een stapel van dik 4528 handtekeningen in ontvangst had genomen op het provinciehuis in Den Bosch. Het was het resultaat van een onlinepetitie die was opgezet door GroenLinks-fracties in de raad van Breda en Provinciale Staten en de fractie van Water Natuurlijk in het Algemeen Bestuur van waterschap Brabantse Delta.