Provincie weigert massaal ondertekende petitie voor behoud Pluktuin aan te nemen: ‘Ongekend’

Gebruikers van pluktuin Wortels aan het Sulkerpad willen dat de zelfoogsttuin in het Markdal van Breda behouden blijft. Initiatiefnemer Veerle Bruning kreeg vorig jaar te horen dat de tuin moet verhuizen, omdat permanente stadslandbouw volgens het bestemmingsplan op deze locatie niet is toegestaan. Vastgelegd is dat er op deze locatie kruidenrijk grasland komt.