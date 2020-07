Provincie past plan windmolens A16 aan na tik op de vingers

De Raad van State oordeelde in een tussenuitspraak dat de geluids- en schaduwoverlast van de windturbines nader moet worden bekeken. Daar waar mogelijk moet het plan worden aangepast. De provincie krijgt hiervoor een half jaar de tijd. De zaak bij de hoogste bestuursrechter was aangespannen door omwonenden en natuurclub Natuurplein De Baronie.

Clusters

Het zogenoemde ‘inpassingsplan Windenergie A16' gaat over in totaal 28 windmolens in clusters langs de A16 (Klaverpolder, Zonzeel/Nieuwveer, Galder en Hazeldonk). De windmolens worden ontwikkeld door verschillende energiebedrijven en energiecollectieven.

Ze wekken samen 100MW aan energie op, dat betekent stroom voor 100.000 huishoudens. Het plan is volgens de provincie belangrijk om de klimaatdoelstelling te kunnen halen. Het doel is om in 2030 50 procent van alle energie in Brabant duurzaam op te wekken en zelfs in 2050 zelfs 100 procent.