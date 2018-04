Provincie: meer geld voor handhaving in buitengebied

En dus draait de beheerder van een bos- of natuurgebied op voor de kosten van het opruimen: Staatsbosbeheer, Brabants Landschap, Natuurmonumenten of particuliere eigenaren.

Groeiend probleem

,,Het dumpen van afval is een groeiend probleem", zegt Floris Hoefakker die voor Staatsbosbeheer werkt in de regio Baronie. ,,Gelukkig hebben we vrijwilligers die helpen met opruimen, want het kost ons ontzettend veel tijd. Afhankelijk van het seizoen maken we elke week een rondje langs recreatieplekken en parkeerplekken in het Mastbos bijvoorbeeld, zeg maar de hotspots."

Boswachters

Brabantse boswachters van diverse beheerorganisaties trokken enkele weken geleden aan de bel over de groeiende afvalberg in de bossen. Ze besloten zelf afval te dumpen voor de deur van het Provinciehuis in Den Bosch en porden daarmee Provinciale Staten wakker die deze week besloten extra geld uit te trekken voor toezicht en handhaving in het buitengebied.

Broodnodig, volgens Statenlid Hermen Vreugdenhil (CU/SGP). ,,Het is goed dat ze hier hebben laten zien wat ze allemaal aan afval vinden in een week", vindt hij. Zijn partij ijvert al langer voor extra handhaving in het buitengebied en na een eerdere, mislukte poging kreeg Vreugdenhils voorstel unanieme steun tijdens een vergadering over de perspectiefnota, de provincie-agenda voor de komende jaren. ,,Een belangrijke stap, want het toezicht in het buitengebied schiet tekort. Daarbij gaat het niet alleen om afvaldumpingen, maar ook wildcrossen bijvoorbeeld."

Vrijplaats

Het bos is een soort vrijplaats geworden, zegt Erik de Jonge, boswachter bij Brabants Landschap in Bergen op Zoom en omgeving. ,,Er is geen veldpolitie meer, geen milieupolitie en jachtopzichters zijn er ook nauwelijks meer. Dat werkt uitwassen in de hand, ook op terrein van drugshandel, stroperij, mestproblematiek."

Oprecht blij

De Brabantse terreineigenaren - zoals Staatsbosbeheer, Brabants Landschap en Natuurmonumenten - krijgen de komende twee jaar gezamenlijk een kleine 1,4 miljoen per jaar extra. Na die periode moet opnieuw worden bekeken of er structureel meer geld komt voor toezicht in natuurgebieden. Marc de Wit, provinciehoofd bij Staatsbosbeheer, is 'oprecht blij' met het besluit. ,,Het dwingt ons om het beheer in die twee jaar goed te organiseren."

Meer samenwerking tussen terreinbeheerders onderling en met gemeenten en de politie is daarbij een aandachtspunt. Bijvoorbeeld bij wildcrossers, die nu niet kunnen worden aangepakt als ze bijvoorbeeld oversteken van een bos van Staatsbosbeheer naar een bos van Brabants Landschap. Het vorig jaar gesloten 'convenant Groene Handhaving', dat waarschijnlijk over een maand in werking treedt, moet daar bij gaan helpen.

7.000 hectare