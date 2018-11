Provincie gaat flyeren op snelfietsroute Breda-Tilburg

Brabander moet meer gaan klikken over drugscrimi­ne­len

8:07 De taskforce tegen de drugscriminaliteit gaat zwaar inzetten op het verhogen van de meldingsbereidheid van Brabantse burgers. Inmiddels is in drie stadswijken een wetenschappelijk onderzoek gestart naar de vraag waarom veel burgers weigeren de politie te bellen als ze criminele praktijken in hun directe omgeving vermoeden.