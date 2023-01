Provincie: alleen 30 km per uur op N639 als Alphen-Chaam de weg overneemt

De Boswachter Mooi, die witte natuur, maar wel verrader­lijk glad

ZUNDERT - Het is al een paar dagen glibberen en glijden geblazen. Zeker over de binnendoorweggetjes in de vroege ochtend is het op veel plekken uitkijken in het verkeer. Het prachtige tafereel van alle witte lakens over ieder klein stukje natuur is verraderlijk glad.

24 januari