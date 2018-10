Protest: wijk Zandberg in Breda blokkeert straat voor vrachtverkeer

BREDA - Gewapend met protestborden, accordeonmuziek en thermoskankoffie protesteerden een aantal bewoners van de Zandberg in Breda zaterdag tegen het vrachtverkeer in hun wijk. De actievoerders weigerden hierbij vrachtwagens door te laten die wilden laden en lossen op de Zandbergweg. In plaats daarvan werden deze omgeleid naar de Ginnekenweg. De demonstranten hopen met de actie wethouder Boaz Adank te bewegen om een eerder aangenomen gemeenteraadmotie uit te voeren die dit soort verkeer hier verbiedt.

Burgerlijke ongehoorzaamheid is niet iets wat je vaak aantreft in het ietwat deftige Zandberg. Dat het toch zover is gekomen komt volgens voorzitter Marlous Fieret van wijkraad Zandberg West vooral door verwarrende signalen van de gemeente. “De wethouder zegt het ligt aan de ambtenaren, de ambtenaren zeggen het ligt aan de wethouder. De communicatie is gewoon belabberd.”

Toekomstvisie

Ook spreekt Fieret van wiebelend beleid en een gebrek aan toekomstvisie. Zo zouden er genoeg voorbeelden zijn van compacte woonwijken met drukke winkels die geen verkeerschaos kennen. De wijkvoorzitter benadrukt dat de protestactie een onderdeel is van een groter plan om de leefbaarheid in de buurt te verbeteren. “We willen niet alleen wijzen naar de gemeente, maar ook kijken hoe we zelf dingen beter kunnen aanpakken.” Wel waarschuwt Fieret voor vervolgacties in de winter wanneer er geen gehoor wordt gegeven aan hun eisen. Naast een tiental demonstranten zijn er ook veel politieke partijen aanwezig bij het protest. VVD-raadslid August Veenenbos zegt de frustratie in de buurt te begrijpen. “Ik sta hier als politicus, maar ook om de bewoners een hart onder de riem te steken.” Hij wijst erop dat wethouder Boaz Adank onlangs toezeggingen heeft gedaan om nog dit najaar met een oplossing te komen. “De wil is er wel, maar het zit hem in de uitvoering. Het moet wel mogelijk zijn.”

Supermarktmanager Rob van Oversteeg van Albert Heijn heeft ook gehoord van de nieuwe toezeggingen van de wethouder. “Wij zijn de verliezer in deze en de sfeer is ook nog eens grimmiger geworden in de wijk”, vertelt hij somber. Volgens Van Oversteeg is laden en lossen aan de Ginnekenweg niet alleen onpraktisch, maar soms ook levensgevaarlijk. Vooral wanneer er auto’s voor de ingang staan waardoor er midden op straat gelost moet worden. “Ook bij onze medewerkers is er emotie. Iedereen is bezorgd over de veiligheid van de collega’s.” Volgens de supermarktmanager is het hoofdkantoor van Albert Heijn druk bezig om te kijken of de verbouwplannen van 2020 vervroegd kunnen worden. Dit maakt het namelijk mogelijk om wel veilig te laden en lossen aan de Ginnekenweg. Verder noemt Van Oversteeg het oneerlijk dat zijn supermarkt er altijd als enigste overlastgever in de straat wordt genoemd. “Bij enquêtes geven onze klanten ons een dikke 8, maar een stap buiten en we hebben het ineens allemaal gedaan.”

