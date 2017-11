Protest tegen 'wantoestanden' bij Thebe: 'Er moet écht iets gebeuren'

videoBREDA - Het hoofdkantoor van zorginstelling Thebe in Breda was vanochtend het toneel van een heuse protestdemonstratie. Tientallen medewerkers en andere betrokkenen lieten luid en duidelijk hun afkeuring blijken van de veronderstelde wantoestanden waarover de vakbond FNV een zwartboek samenstelde.

Volgens de FNV is de werkdruk bij Thebe zo groot dat er een groot verloop onder personeel is. Er zou bovendien sprake zijn van een ‘angstcultuur’ binnen de organisatie. Thebe telt 4.000 werknemers. Het bestuur zou meermalen door de vakbond over de vele klachten zijn ingelicht, maar daar niets mee hebben gedaan.

De stoet van demonstranten liep dwars door de dorpskern van Princenhage naar het kantoor aan de Liesboslaan. De demonstranten riepen het bestuur van Thebe op om maatregelen te nemen om te voorkomen dat het personeelstekort verder oploopt.

Het zwartboek van de FNV is vandaag aan de Raad van Bestuur van Thebe aangeboden. Beide hebben al langer onderling overleg over de interne problemen, maar dit heeft vooralsnog niet geleid tot oplossingen.

Volledig scherm Protest van Thebe in Breda. © Geert Nijland

'Gewoon te weinig werknemers'

Onder de demonstranten zaten ook familieleden van ouderen die zorg ontvangen van Thebe. Het echtpaar Anja en Bas Maalcke uit Breda ziet met lede ogen toe hoe de zorg in het woonzorgcentrum Heuvel ‘afbrokkelt’. “Mijn schoonmoeder van 88 zit daar. Het probleem is dat er op elke zes bewoners maar één werknemer van Thebe zit. Die staat er dus helemaal alleen voor. In het complex zit slechts één tillift en die staat op een andere verdieping. Ik til mijn schoonmoeder op door haar achter bij de broekband te pakken en zo in de auto te zetten”, zegt Bas. Zijn vrouw Anja: “Van die zes bewoners waar mijn moeder bij zit, kunnen er maar twee lopen. De rest zit in een rolstoel. Die kunnen ook niet zelfstandig eten. Alles zes moeten ze gewassen worden. Er zijn gewoon te weinig werknemers.”

'Veiligheid in het geding'

Maalcke maakt zich grote zorgen over de veiligheid in het zorgcomplex. “Die is in het geding. Er heeft al iemand zijn heup gebroken toen deze persoon uit de rolstoel klom. Er moet echt iets gebeuren. Het begint al bij de vele flexwerkers. Daar zitten erbij die wat minder betrokken zijn bij de patiënten. En dan zou er ook wat moeten gebeurden aan de beleidscultuur. In de leiding zitten managers die niet begrijpen dat ze met mensen te maken hebben. De kloof tussen hen en de mensen waarvoor ze moeten zorgen, is te groot.”