Prostitutie in Bredase woning: 'Ik wist niet dat hij een pooier was!'

BREDA - Hij ontmoette de man op straat.,,Hij had geen slaapplek dus mocht hij een paar nachten in mijn woning slapen", legt de 30-jarige Bredanaar uit. Hij gaf hem de sleutel zodat zijn 'vriend' binnen kon als hij naar zijn werk was. Dat gebaar komt hem duur te staan: een dwangsom van 10.000 euro legt de gemeente Breda hem op voor prostitutie in zijn flatwoning in de Vuchtstraat. ,,Maar ik wist niet dat hij pooier was", verdedigde de Bredanaar zich gisteren bij de bezwarencommissie.

Hij is erin geluisd, vindt hij. De Bredanaar is nog steeds bangs voor zijn 'vriend'. De dag nadat de politie ontdekte dat zijn flatwoning werd gebruikt voor prostitutie, verwisselde hij meteen de sloten. Dat was in april, maar nog steeds wordt hij bedreigd. De pooier is een bekende crimineel. ,,Ze rijden met vier, vijf man in een auto langs. Ik doe de deur niet open. "

Zijn 'vriend' denkt dat hij hem heeft verlinkt.,,Maar er kwamen juist meldingen vanuit de flat", bleek ook tijdens de zitting. ,,Ik wist van niks, ik was naar m'n werk."

Dat de gemeente hem toch verantwoordelijk houdt voor 'bedrijfsmatige prostitutie in zijn woning' komt door fouten in de rapportage, betoogde zijn advocate. Het klopt niet dat dat haar klient wist van de praktijken in zijn woning. ,,De politie zou die fout eruit halen en heeft dat niet gedaan."Ook was er geen grond, vond zij, om uit te gaan van 24 uur prostitutie, zeven dagen in de week.

Controles

Dat laatste bestrijdt de gemeente: ,,Hoe duidelijk wil je het hebben?", stelde de juridisch ambtenaar. ,,Er zijn twee controles geweest en de vrouw in de woning gaf toe dat zij de vrouw op de foto van de advertentie was." Mensenhandel, vermoedt de politie, die daarin bevestigd werd door de site Kinky.nl in de gaten te houden. Ook de gemeente zit er bovenop: ,,Met prostitutie in een woning wordt veel geld verdiend. Daarom houden we de dwangsom hoog. Er moet een prikkel van uitgaan om te stoppen ."

Quote Met prostitu­tie in een woning wordt veel geld verdiend. Daarom houden we de dwangsom hoog. Jurist gemeente Breda

Maar dat je moet wel voldoende bewijslast hebben, vond een lid van de vertrouwenscommissie. Ze had haar twijfels: ,,In het politierapport wordt gesproken over vier personen, dan weer over vijf, er is een 20-jarige dochter van de vrouw in de flat..er is 'de betrokkene'...bent u dat?", vroeg zij de Bredanaar, ,,het is mij niet duidelijk. "

En waar de de pooier gebleven is? Bij de eerste controle nam de politie hem mee. ,,Hij is nog een keer teruggekomen om te vragen waar zijn 'vriendin' was, maar ik zei dat ik haar buiten had gezet", aldus de flatbewoner. Dat was een heel gedoe, via een vertaal app op de telefoon. Dus hoe had hij kunnen weten waar die vrouw mee bezig was? ,,Die vrouw sprak Spaans. Ik kan geen woord Spaans!"