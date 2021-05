ProRail onderzoekt veiligheid spoorwegovergang Prinsenbeek na noodlottig ongeval

Niettemin stelt ProRail een extra veiligheidsonderzoek in. ,,Dat doen we altijd bij dit soort incidenten die een grote impact hebben. Technisch kan alles in orde zijn, maar we willen uiteraard alles doen om te voorkomen dat zoiets nog een keer gebeurt. Bij zo'n onderzoek kijken we bijvoorbeeld of het zicht misschien verbeterd moet worden, of dat we een hek moeten plaatsen dat een extra belemmering kan vormen om de overweg over te steken. Ook kan het zijn dat er extra waarschuwingsborden komen.”

Het onderzoek zal op korte termijn plaatsvinden.