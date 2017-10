Projectontwikkelaar ziet aanleg fietscrossbaan Teteringen niet zitten

TETERINGEN - Jonge Teteringenaren kijken uit naar de aanleg van een fietscrossbaan in het dorp aan de Heiackersdreef. Maar geduld is geboden. Want een projectontwikkelaar wil daar vlakbij een appartementencomplex bouwen. Maar niet als daar een crossbaan in de buurt ligt.

,,Alles was in kannen in kruiken”, vertelt Bart Laming, een van de initiatiefnemers achter de fietscrossbaan in het dorp. Het plan kwam volledig uit de koker van een paar actieve Teteringenaren, die vonden dat er te weinig te doen was voor de kinderen in het dorp. De gemeente ondersteunt de plannen. Eerst was de Doctor Hein Hoebenlaan in beeld voor de fietscrossbaan. Later bleek de Heiackerdreef, ter hoogte van de kruising met de Donkerstraat, een beter alternatief. ,,Omwonenden hadden er niets op tegen en wij waren blij, want het is een perfecte locatie”, vertelt Laming.

Voor ouderen

Daar denkt Koos van Hofwegen anders over. De projectontwikkelaar wil tussen het Zuringveld en de Heiackersdreef een complex ‘met achttien villa-appartementen voor ouderen’ realiseren. ,,Ik weet wel zeker dat eventuele kopers een crossbaan als uitzicht niet zien zitten. Dat crossen gaat het hele jaar door en gebeurt ook ’s avonds. Het lijkt me vrij logisch dat die twee dingen niet samengaan.” April 2018 zou de bouw van start moeten gaan. Van Hofwegen: ,,Maar met de huidige situatie gaan we niet akkoord.”

De teleurstelling is groot bij de initiatiefnemers. ,,Voor jonge kinderen is er helemaal niets hier in Teteringen”, zegt Laming. ,,We hadden alles geregeld. We hadden zelf een professioneel crossbanenbouwer gebonden, die het project wilde begeleiden. En mensen in het dorp waren bereid het grondwerk te gaan verzetten.”

Gesprekken

Is een andere locatie zoeken een optie? Laming heeft er een hard hoofd in. ,,Ook omwonenden moeten een fietscrossbaan zien zitten. Hier was iedereen blij met de plannen." Laming denkt dat een fietscrossbaan nabij een appartementencomplex voor ouderen juist goed kan werken. ,,Je kunt ook denken dat kinderen graag naar opa en oma gaan, met zo'n baan in de buurt."

De gemeente Breda spreekt van een ‘verschil van inzicht’ over de locatie van de fietscrossbaan. ,,De gemeente snapt dat de kinderen in Teteringen al geruime tijd uitkijken naar de komst van de fietscrossbaan. Daarom hebben we de ontwikkelaar uitgenodigd om in gesprek te gaan en op korte termijn tot een oplossing te komen”, laat een woordvoerster weten.