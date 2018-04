Projecten met zonne-energie populair in Breda

Basketballer Drago Pasalic: held in Groningen, onbekend in Breda

9:21 Anoniem over straat gaan? In zijn woonplaats Breda lukt hem dat, ondanks zijn lengte van 2,08 meter nog enigszins. In Groningen hoeft Drago Pasalic dat dezer dagen niet meer te proberen. Als steunpilaar van basketbalclub Donar is de 33-jarige Kroaat een held in de Martinistad. Met de Groningse formatie staat hij in de halve finales van de FIBA Europe Cup, waar Donar momenteel een tweestrijd uitvecht met de Italiaanse landskampioen Reyer Venezia.