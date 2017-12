Project TheaterTaal krijgt mogelijk vervolg: 'Even een uurtje gewoon lekker lachen'

VideoBREDA Het is Christina Selman (38) die aan het einde van de theaterles het woord neemt. ,,Dank", zegt ze tegen haar docenten Irma Rens en Anouk van den Berg. ,,Dank dat wij hier één keer per week onszelf konden zijn. Dat wij de kans kregen om even onze problemen te vergeten en gewoon lekker konden lachen."

Het is niet zomaar een theaterworkshop die Christina het laatste half jaar volgde bij de Nieuwe Veste. Christina, afkomstig uit Azerbeidzjan, deed mee aan het proefproject TheaterTaal. Een pilot waarmee BredaTaal, de overkoepelende organisatie voor taalaanbieders uit Breda, samen met de Nieuwe Veste in de zomer startte. Maandag was de laatste les.

Oefenen

Volledig scherm Het proefproject TheaterTaal. © ron magielse / pix4profs Idee was eenvoudig, vertelt Irma Rens. ,,Vanwege de vakantie vielen in de zomer de taalcursussen in Breda stil." Met als gevolg dat mensen uit andere landen, statushouders bijvoorbeeld, of mensen als Christina, die voor de liefde haar land verliet, tijdelijk geen kans kregen hun Nederlands bij te houden.



,,Zo ontstond het idee om in de zomer creatieve workshops aan te bieden. Waaronder theater. Om zo kennis te maken met verschillende kunsten, maar vooral om creatief de taal te blijven oefenen."



Het effect bleek onbedoeld veel groter. Neem Mustafa Simo Khalaf Ibrahim (27). Gevlucht uit Irak durfde hij aanvankelijk nauwelijks iets te zeggen. ,,Ik was verlegen", zegt hij. Bang om te praten, iets verkeerds te zeggen. ,,Maar hier moest ik wel", vertelt hij. Zo leerde hij over zijn schroom heen te komen, durf te krijgen om ook buiten de veilige theaterzaal mensen aan te spreken.

Trauma

Of dan Shokri Fahi (23). Een jonge Koerd die vertelt hoe hij thuis in Syrië toneel speelde tegenover IS. ,,Alleen door me anders voor te doen dan ik was, voorkwam ik dat ik werd gedood", zegt hij. Een trauma dat nog dagelijks door zijn hoofd spookt. In de stilte thuis, waar hij veel alleen is. ,,Hier", maakt hij een breed gebaar door de theaterzaal: ,,Is alles even weg."

Maar, voegt de Syrische Rammah Dablat (26): ,,Het is meer. Een uitlaatklep. Theater biedt de kans om het verdriet te verwerken dat wij hebben meegemaakt." Om te vergeten, zegt de Roemeense Ana Maria Barsan. ,,Ik kom niet uit een oorlog, maar ik wil wel vergeten." Even één keer per week niet denken aan haar borstkanker.

Dokter

Intussen ontvouwt zich op het podium hilarisch theater. Met steeds een andere cursist in de rol van dokter of patiënt worden scènes uit een dokterspraktijk gespeeld. Ontluisterend voor de Nederlanders. Want elke acteur die de doktersrol op zich neemt eindigt met hetzelfde medicijn. ,,Buikpijn? Hier paracetamol." ,,Een knieblessure? Neem paracetamol." ,,Spastisch? Paracetamol."

,,Dokter", rent de Amerikaanse Amelia Whittle (27) het podium op. ,,Ik heb een probleem. Ik woon in Nederland. Maar iedereen is zo groot. Ik wil een meter langer zijn." Vol herkenning barst de groep in lachen uit.

Vervolg

Achter in de theaterzaal kijkt Iris ten Bloemendal intussen geamuseerd toe. Zij is van Welkomsttaal. Een organisatie die taallessen in de Nieuwe Veste verzorgt. Een deel van de spelers op de bühne, die uit heel Breda komen, volgt bij haar Nederlandse les. En ja: ,,Het is erg jammer dat de pilot is afgelopen en de theaterworkshop stopt." Ze zag heel wat cursisten opbloeien, ,,Je ziet dat er behoefte is aan dit soort activiteiten."

Maar ja, geen geld. ,,Nou", zegt ten Bloemendal: ,,Dat is te simpel. Dit was een pilot, een proef. Hij blijkt enorm succesvol. Dus wordt er wel degelijk gekeken of het een vervolg kan krijgen. BredaTaal zoekt nog naar een vorm." Misschien kan theater een plek krijgen bij de Taalcafés waarmee in de wijken wordt gestart. ,,Of kunnen we structureel een cursus opzetten met Irma en Anouk." Of is er samenwerking met reguliere toneelverenigingen te bedenken. ,,Er wordt over nagedacht."

Ik

,,Weet u", zegt de Syriër Ali Allaloush. ,,Weet u waarom ik hoop dat het doorgaat? Hier", wijst hij: ,,Hier kon ik mezelf laten zien. Hier was ik even niet Ali de vluchteling, maar heel gewoon Ali. Een man met een eigen stem."