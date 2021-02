Project Samsam lokt baby's en tieners het theater in

Boa’s Breda onder vuur: onder strenge voorwaar­den mogen ze wapenstok trekken

19 februari BREDA - In de toekomst mogen boa’s in Breda onder strenge voorwaarden met een wapenstok op pad. Daarover zijn het stadsbestuur en de politie het eens geworden. Vorig jaar hebben boa's 79 keer melding gemaakt van agressief gedrag. Het gaat vooral om schelden en dreigen, maar in zeventien gevallen was er ook echt sprake van fysiek geweld.