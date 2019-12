Project C mag geen wiet gaan kweken in Drimmelen

BREDA - Nadat de Bredase wietpioniers van Project C eerst via de rechter moesten afdwingen dat ze een bankrekening mogen openen, lopen ze nu tegen een volgend probleem aan: het vinden van een locatie om legaal cannabis te kweken.

Project C heeft zijn oog laten vallen op een kassencomplex van 30.000 m2 in de gemeente Drimmelen. Dinsdag werd bekend dat Drimmelen daar niet aan mee wil werken. Want hoewel in de landelijke politiek is ingestemd om een proef te starten met legale wiet, moeten burgemeesters van gemeenten waar de teelt of verkoop plaats vindt daar wel mee instemmen.

Oproep

Volgens advocaat Peter Schouten, een van de initiatiefnemers van Project C, was Drimmelen tot nu toe de eerste gemeente waar een locatie gevonden was. “We hebben op dit moment niet direct andere opties,” zegt Schouten. Project C roept gemeenten in West- en Midden-Brabant op zich publiekelijk uit te spreken over de bereidheid tot het huisvesten van telers die willen deelnemen aan het wietexperiment.

Breda en Tilburg horen tot de tien steden die mee gaan doen aan het experiment met de verkoop van legale wiet. Maar de wiet hoeft daar niet per se te worden geteeld. “We willen nu ook in Breda en Tilburg gaan kijken", zegt Schouten. “Ik verwacht daar deze weerstand niet te krijgen. Het probleem is echter dat in die gemeenten waarschijnlijk geen bestaande kassencomplexen beschikbaar zijn. Dan moet je dus grond aankopen en iets gaan bouwen. Voor je het weet ben je twee jaar verder.”

12 ton cannabis

Project C is opgericht door Peter Schouten, Ronald Roothans (huisarts) en Joep van Meel (SP-politicus). In het kassencomplex dat ze in Drimmelen op het oog hadden, wilden ze jaarlijks 12 ton cannabis telen en afgeleide producten vervaardigen voor de coffeeshops die aan de wietproef deelnemen.

Het bedrijf was in een vergevorderd stadium met de overname van de grote teeltfaciliteit en lichtte de gemeente Drimmelen in over de plannen. Maandag heeft burgemeester Gert De Kok, na raadpleging van het college en de gemeenteraad, aan Project C laten weten geen medewerking te verlenen.

Grote weeffout

Volgens Project C - dat dinsdag met een persbericht kwam - vindt de gemeente Drimmelen dat er een grote weeffout in het experiment zit doordat telers zich kunnen vestigen in gemeenten die niet actief voor deelname aan het experiment hebben gekozen. Drimmelen heeft bezwaren geuit met betrekking tot de beschikbare politiecapaciteit, de ambtelijke ondersteuning en de uitstraling van de gemeente. Een woordvoerder van de gemeente Drimmelen bevestigde deze lezing dinsdagavond.

Rechter

Schouten zegt dat Project C zich wel neer moet leggen bij het besluit van Drimmelen. “In het ontwerpbesluit van het ministerie staat duidelijk dat gemeenten toestemming moeten geven. Dan heeft het voor ons weinig zin om daarover naar de rechter te stappen.”