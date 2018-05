Programma Breda Jazz Festival vertraagd door tijdelijk afgesloten aanvoerroutes

Hans Dekkers wint nog altijd zijn koersen, zo ook in Wernhout

21:06 Als professioneel spurter gaf Hans Dekkers in 2006 een balende Tom Boonen nog eens het nakijken. Twaalf jaar later oogt hij als amateur nog net zo gedreven. In de Ronde van Wernhout aarzelde de in IJzendijke wonende Brabander niet om naar de vroege vluchter Jan Maas te springen. De twee vonden elkaar in een ontsnapping die stand hield tot aan de finish. Dat Dekkers vervolgens het karwei keihard afmaakte, verbaasde ook Maas niet. 'Hij won massaspurts bij de profs. Dan weet je wel hoe snel hij is.'