Prognose: nóg meer kerken dicht in West-Brabant

We hebben in Brabant simpelweg te veel kerken gebouwd, zegt Wesselink, die onlangs zijn promotieonderzoek over kerkgebouwen afrondde aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. En de kerken die er staan, zijn ook nog eens te groot.



De oorzaak, volgens de architectuur-historicus: het katholicisme was heel lang zeer dominant in Brabant. ,,En nu staat er veel te veel voor het overgebleven aantal katholieken in de provincie. Er is actie nodig, anders verliezen de kerken hun functie.''