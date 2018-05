Profvoetballer Misidjan moet vier maanden de cel in voor mishandeling in Roosendaal

Misidjan, oud-speler van Willem II en nu actief voor het Bulgaarse PFK Ludogorets, kreeg het in januari aan de stok met Van Akelijen. Misidjan had zijn auto geparkeerd in Roosendaal en blokkeerde daarmee de toegang tot het terrein van het echtpaar Van Akelijen. Dat leidde tot een ruzie waarbij Van Akelijen een trap kreeg van de voetballer. Van Akelijen liep een gecompliceerde enkelbreuk op en een verbrijzelde elleboog, die tot op heden grote gevolgen hebben.

Volgens de rechter was er wellicht geen sprake van 'boosaardige opzet' van Misidjan om de zware kwetsuren toe te brengen, maar had hij zich moeten realiseren dat de trap grote gevolgen zou kunnen hebben. Bovendien was er volgens hem absoluut geen sprake van noodweer. Ook nam hij het de verdachte kwalijk dat hij direct na het voorval was weggereden. Hij legde Misidjan daarom een celstraf op van zes maanden, waarvan twee voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar.

Zowel verdachte als slachtoffer waren niet aanwezig bij de rechtszaak. Misidjan had volgens zijn advocaat Noortje Lut van PFK Ludogorets geen toestemming gekregen naar Nederland te komen omdat de club nog meedoet om het kampioenschap van Bulgarije. Zou hij dat wel doen, dan zou hij 10.000 euro boete per dag krijgen.

Van Akelijen was fysiek niet in staat naar de rechtbank te komen. Hij is nog steeds aan het revalideren en er zijn inmiddels - door ontstekingen aan de wonden - zware complicaties opgetreden, waaronder hartfalen en bloedvergiftiging. Zijn zoon en zijn vrouw legden een emotionele verklaring af bij de rechtbank. "Van mijn vader is geen mens meer over, alleen maar pure ellende," zei zoon Steven van Akelijen.