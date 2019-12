Prof. dr. Nardo van der Meer voorzitter Raad van Bestuur Catharina Ziekenhuis

Nardo van der Meer studeerde geneeskunde en promoveerde aan de Vrije Universiteit Amsterdam en volgde daarna de opleiding tot anesthesioloog en intensivist in het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam. In 2009 behaalde hij zijn MBA aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Na zijn studie is Van der Meer gaan werken in het Amphia Ziekenhuis in Breda als cardio-anesthesioloog en intensivist waar hij zijn werkzaamheden combineerde met het voorzitterschap voor het bestuur Vereniging Medische Staf.