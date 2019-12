Proef met vuurwerkvrije buurten in Breda

Maar daarmee duikt een nieuw probleem op: waar komen die zones? En hoe gaat de gemeente om met omwonenden die het helemaal niet zien zitten dat ze in een gebied wonen waar rond oud en nieuw wél vuurwerk mag worden afgestoken?



Het zijn vragen die de kop opstaken tijdens een debat in de gemeenteraad over de vraag hoe het verder moet met het afsteken van vuurwerk. Het leeuwendeel van de fracties was het met Joek van Pul (D66) eens dat ‘de huidige vorm van vuurwerk afsteken op zijn retour is’. Zelfs VVD-raadslid Rick Zagers, die op zich geen problemen heeft met het afsteken van legale pijlen, is voorstander van vuurwerkvrije zones. Vooral bij kwetsbare plaatsen zoals bejaardenhuizen of het dierenasiel, maar ook het uitgaanscentrum in de binnenstad.