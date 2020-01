Proef met balkons Kroeten geslaagd: ‘Gelukkig’

BREDA - Volgens de eerste resultaten voldoen zestien ‘uitkragende’ balkons in een appartementencomplex in de wijk Kroeten in de Haagse Beemden toch aan de veiligheidseisen. Hazenberg Bouw BV uit Vught heeft de afgelopen drie weken bij vier balkons proeven uitgevoerd. Dat ging gepaard met een flinke belasting per balkon van 3000 kilo aan gewicht.

De balkons reageerden daar goed op: de doorbuiging bleef volgens Geert van de Koppel van Hazenberg ‘ruim binnen de maximaal toelaatbare waardes, zoals vooraf vastgelegd in het plan van aanpak’. ,,Gelukkig maar”, voegt hij eraan toe. Van de Koppel gaat er vanuit dat er geen stalen constructie of extra kolommen nodig zijn om de balkons te stutten. Er zit voldoende wapening in de balkons voor een veilige aanhechting.

Formele melding

,,De eindrapporten gaan nu naar de gemeente Breda die de formele melding naar de bewoners kan doen dat de balkons veilig zijn.” De kwestie rond de balkons van het wooncomplex aan de Waterweegbree speelt al bijna vier jaar. Het begon met een flatbewoner die balkonbeglazing wilde aanbrengen. De bouwtekening ging naar de gemeente en daar schrokken ze zich rot. Plaatselijk ontbraken er een aantal wapeningsstaven op de bouwtekening. De vraag was: is dat echt zo of is er sprake van een hiaat in de tekening? De gemeente schreef uit voorzorg zestien bewoners aan. ,,We kunnen niet voor uw veiligheid instaan en adviseren u per direct de balkons niet meer te betreden totdat meer duidelijk is.”

Discussie

Het complex is in 2003 gebouwd in opdracht van BPD, het voormalige Bouwfonds. Tussen de bewoners (de huiseigenaren), de opdrachtgever en de aannemer ontstond discussie over hoe het probleem met de balkons opgelost moest worden. Uiteindelijk is door een constructiebureau voorgesteld om proefbelastingen uit te voeren, om aan te tonen dat de balkons sterk genoeg zijn.