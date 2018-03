Proef de smaak van de Molukken in Breda

Over de TongBREDA - Molukse restaurants zijn een zeldzaamheid in de Nederlandse horeca, maar in Breda kun je sinds kort terecht voor een mooie, gevarieerde rijsttafel. Ook als je die liever thuis opeet.

Nederland Horecaland is qua restaurants vergeven van allerlei exotische invloeden. Gek genoeg tref je er mondjesmaat eettenten aan van bevolkingsgroepen die hier al tientallen jaren wonen.

Turkse restaurants zijn er redelijk veel, maar Marokkaanse of Surinaamse horeca is er, zeker hier in Brabant, veel minder. Molukse etablissementen zijn echt een zeldzaamheid. Als we Chesron Nanuru van Senang Makan in Breda mogen geloven, zijn die in het hele land op de vingers van een hand te tellen.

Chesron opende op 1 december van het vorig jaar zijn restaurant aan de Teteringsedijk in Breda. Het zit op de plek waar voorheen bakkerij Bleikertz zat. In eerste instantie was het pand vooral bedoeld om het cateringbedrijf van Nanuru in te huisvesten, maar nu is het ook een Moluks eethuis annex afhaalzaak.

De bediening is er uitermate prettig en efficiënt. Drankjes staan in no time op tafel, vergezeld van cassavechips voor de ergste trek. Senang Makan wacht nog op de drankvergunning. Wijn is er momenteel nog niet te krijgen. Bier wel, zij het in een zwak alcoholische variant, maar die gaat prima samen met de Molukse keuken, zo zal het vervolg van de avond leren.

Rijsttafel

We zijn te gast op een zondagavond. Er zijn maar een paar tafeltjes bezet, wel is het een komen en gaan van mensen die een afhaalmaaltijd willen. De geluiden uit de keuken leren dat er hier verse gerechten worden klaargemaakt. De bijbehorende geuren zorgen ervoor dat we ons wat smaken betreft langzaamaan naar een ander werelddeel begeven.

De menukaart van Senang Makan bevat een aanlokkelijke rijsttafel die een ruime dwarsdoorsnede van het aanbod belooft, maar daarnaast zijn alle gerechten ook los te bestellen. We kiezen er toch maar voor om zelf de maaltijd samen te stellen. Qua voorgerecht wordt dat een gedeelde schotel met wat hapjes: pangsits, loempia's, udang goreng en ayam goreng. Het blijken prima appetizers, vooral de pangsits en de loempia's. De chilisaus erbij is oké, maar het andere schaaltje met sambal-tomaat is een voltreffer: een zalige mengeling van zoet en pikant met een beetje zuur als contrast.

(Tekst loopt door onder de foto).

Bij de hoofdgerechten nemen we witte rijst en nasi kuning (gele rijst) als vertrekpunt. We gaan die basis verrijken met saté ayam (kip) en saté spek, rendang (gestoofd rundvlees), ikan goreng (droog gebakken moten makreel), sambal goreng boontjes, tempeh (een gerecht van bewerkte sojabonen), en sayor tumis (gewokte paksoi, paprika en taugé). Standaard krijg je er ook nog ketimoen (zoetzuur aangemaakte komkommer) bij.

Van (schoon)ouderlijk huis zijn we de keuken van Midden-Java gewend. Die is mild pikant. De Molukse keuken van Senang Makan is een tikje zoeter, maar bevalt hoe dan ook prima. Je proeft in elk gerecht dat er met toewijding en smaak is gekookt.

De porties zijn ruim en meer dan voldoende voor twee personen. Alles is simpelweg erg lekker. Uitschieters zijn de makreel die aangenaam droog is en aan het eind van zijn smaak een zuurtje van tamarinde heeft en de saté spek die zowat smelt op je tong.

We zijn dusdanig voldaan, dat we de desserts (pisang goreng, een zoet pannenkoekje of een Molukse variant op een dame blanche) bewaren voor een volgende keer. Want dit is een plek om naar terug te keren. Liefst om er nog eens uitgebreid te tafelen en anders om er eten af te halen. De espresso die we tot slot nemen, smaakt perfect.

De kaart

Senang Makan hanteert een overzichtelijke, niet al te uitgebreide kaart.

Wie niet al te veel wil eten, kan er terecht voor soto, een soep die je zelf verder aan kunt kleden met bijvoorbeeld noodles, of eigentijdse bapao.

Liefhebbers van satéschotels kunnen kiezen uit buikspek, kip en garnaal of een combinatie van die drie.

De hoofdgerechten kunnen per stuk worden besteld, in combinatie met witte rijst, bami of nasi goreng, nasi.

Beoordeling

Voorgerecht 7,5

Hoofdgerecht 8,0

Bediening 9,0

Ambiance 8,5

Drank 7,5

Prijs/kwaliteit 7,5

Totaal 8,1

De rekening

(2 personen)