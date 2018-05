Processierups bedreigt eikenbomen in Brabant

Bestrijding

Aangeraden wordt om niet zelf de processierupsen te bestrijden. Een deskundig bedrijf of de gemeente raadplegen is de beste optie voor het aanpakken van de rups. De dieren worden dan met een soort gif bespoten of ze worden van de boom gezogen.



De processierups is herkenbaar door zijn beharing. Mensen die in contact komen met het dier kunnen last krijgen van irritatie op de slijmvliezen en de huid. De haren van de rups kunnen ook verspreid worden door de wind en zich vastkleven aan kleren.

Belangrijk is dat na aanraking met de rups de huid en ogen goed gespoeld moeten worden met water.