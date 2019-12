Proces doodslag baby Breda: volgens advocaat kan het ook een ongeluk geweest zijn

Flexibel beleid geeft Zundertse agrariërs een toekomst

10:03 ZUNDERT - Elke ochtend opnieuw is het hectisch bij de boomkwekers Diana en Jac Quirijnen in Wernhout. De loods gaat open, Jac rijdt een vijftal landbouwvoertuigen naar buiten, waarna er ruimte is om binnen duizenden planten te sorteren.