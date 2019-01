Procedure voor bouw van Turkse moskee in Breda moet over

BREDA - De procedure voor de bouw van de Turkse moskee in de Vlaanderenstraat in wijk Wisselaar in Breda-Noord moet over. De Turks Islamitische Stichting Breda trekt de huidige omgevingsvergunning in en zal een nieuwe aanvraag indienen.

Er was een vergunning verleend voor de bouw van een dertig meter lange en bijna negen meter hoge moskee met een elf meter hoge minaret ernaast op de groenstrook naast het voormalige politiepand aan de Vlaanderenstraat. Buurtbewoners maakten bezwaar en vroegen de voorzieningenrechter de bouw stil te leggen.

De rechter oordeelde op 19 december dat de gemeente in gebreke is gebleven. Er was in de vergunning alleen opgenomen dat de grond met bestemming ‘groen’ zou worden gebruikt voor parkeren, er was niet duidelijk vermeld dat het ook om een moskee ging, een gebouw met een ‘maatschappelijke functie’.

Zwaar gebrek

De rechter beschouwde dit als ‘zwaar gebrek’. Met de uitspraak kwam de bouw stil te liggen. Er was al begonnen met de fundering. De Turkse stichting gaat nu een nieuwe omgevingsvergunning aanvragen. B en W melden in een brief aan de buurt: ,,Het is de verwachting dat het plan grotendeels past binnen de wettelijke regels. Het college gaat alle medewerking geven om de vergunning voor de nieuwbouw te verlenen. Tegelijkertijd blijft het college oog houden voor de leefbaarheid en veiligheid in Wisselaar.”

Spreekuur

Alle bezwaarmakers ontvangen volgende week een brief over het verdere verloop van hun bezwaarschrift. Er wordt een spreekuur ingesteld in de wijk en in maart wordt een bewonersbijeenkomst gehouden. Er zijn eind vorig jaar tegen de dertig bewaarschriften ingediend tegen de moskee, een ondertekend door 90 bewoners. De buurt voelt zich overvallen door de bouwplannen die sinds 2015 in de pijplijn zitten. Pas later in het proces was sprake van een moskee, stellen ze.

Excuses

De Turkse stichting, die weggaat uit de Yeni-moskee in de binnenstad, wilde eerst een gebedsruimte in het politiepand met een multicultureel centrum ernaast en kreeg daar een vergunning voor. Later diende de stichting een nieuw plan voor een moskee naast het pand. Wethouder Greetje Bos (VVD) bood in december in een ingelaste bewonersavond nog haar excuses aan voor de verwarring.

Tweeledig

Bezwaarmaker Koos Gouka: ,,Mijn eerste reactie is tweeledig. De procedure overdoen prima. Maar of het nu eerlijk gaat? Als nu al wordt gezegd dat het de bedoeling is het plan goed te keuren, daar kan ik geen genoegen meenemen.” Een eerste politieke reactie van Bas Maes, fractieleider SP: ,,De vraag hoe de gemeente zo’n grote fout heeft kunnen maken, is niet beantwoord. Ik kan me ook niet voorstellen dat het nu bij het zelfde ontwerp blijft, dat zou bijzonder vreemd zijn.”