Procedure moskee in Breda-Noord: ‘Het vaasje van Rutte is gebroken’

BREDA - Hoe kan het vertrouwen tussen het stadsbestuur en bewoners in wijk Wisselaar in de Hoge Vucht in Breda-Noord worden hersteld? Het is dé vraag in het politieke debat over de nieuwbouw van de Turkse moskee. Donderdagavond was de aftrap, met een volle publieke tribune.

De nieuwbouw van de Turkse moskee aan de Vlaanderenstraat, naast een voormalig politiepand, is eind vorig jaar stilgelegd door de rechter, nadat bewoners bezwaren hadden ingediend. De gemeente had verzuimd om in de vergunning te spreken van ‘moskee’. De rechter sprak van een ‘zwaar gebrek’. De Turks Islamitische Stichting Breda dient nu een nieuwe bouwaanvraag in.

Maar nogal wat bewoners zien de komst van de dertig meter lange en bijna negen meter hoge moskee met minaret niet zitten. De SP hield een enquête in de wijk waaruit de onvrede over de procedure zou blijken. SP-leider Bas Maes vindt dat bezwaren nu serieus bekeken moeten worden, en hij vraagt zich af of het oorspronkelijke plan voor een gebedsruimte in het politiepand niet van stal kan worden gehaald. ,,Maar de buurt is nu eerst aan het woord”, opende hij.

Vaasje in brokken

Vier insprekers namen daarop het woord. ,,Het onbreekbare vaasje van Rutte is in de Vlaanderenstraat in brokken gevallen”, sprak voorzitter Leo van den Berg van de wijkraad Breda-Noord. Hij verwelkomt de moskee, maar de gemeente is in zijn ogen niet eerlijk geweest, bewoners zijn niet serieus genomen. Ambtenaren hebben volgens hem bewust de term ‘moskee’ niet willen gebruiken. De titel Lef en Liefde van het bestuursakkoord van de coalitie is volgens Van den Berg dan ook niet van toepassing op het dossier. De ‘krampachtige’ manier van werken krijgt de gemeente volgens hem nu hard terug op het bordje.

Dieptepunt

Bezwaarmaker Koos Gouka sprak van een ‘dieptepunt’, dat bewoners naar de rechter moesten stappen. ,,Het vertrouwen heeft een flinke knauw gekregen. En dit gaat dan vooral over de manier waarop het college met deze zaak is omgegaan. Je zou verwachten dat het college na de uitspraak van de rechter nog eens goed bekijkt wat er allemaal is mis gegaan. Helaas, dat is niet gebeurd. Escalatie is in onze beleving dan ook niet uit te sluiten als de ingeslagen weg wordt doorgezet.”

Escalatie

Raadslid Faissal Boulakjar (D66) vroeg om uitleg over ‘escalatie’, zoals meer raadsleden de insprekers kort maar krachtig aan de tand voelden. Zonder discussie, beeldvormend, zoals dat in deze eerste ronde heet. Gouka: ,,Ik krijg thuis huilende mensen binnen.” Hij wil een onderzoek naar een andere, ‘meer geschikte’ locatie.

Jan Hopman, ex-pastor en verbonden aan het Mondiaal Centrum Breda, roept op het vertrouwen te herstellen. ,,De wijk heeft een deuk opgelopen door jarenlange verwaarlozing. Verbind gemeenschappen van diverse achtergronden.” Er gaat in zijn ogen teveel aandacht naar het centrum van de stad: ,,Met de Citymanager. Er is meer aandacht nodig voor de wijk, en meer geld.” De foutgelopen procedure heeft de zaak volgens hem geen goed gedaan. Hopman waarschuwde voor sentimenten en groeiende steun voor PVV en Forum voor Democratie.

Tegengestelde berichten

Bezwaarmaakster Jos Hoogland sprak van tegengestelde berichten van de gemeente en zei totaal verrast te zijn dat uiteindelijk beschermd groen aan de Vlaanderenstraat, de binnenkomst van de wijk, bebouwd wordt. Weg groen, weg bomen en planten, sprak ze. ,,De informatie was niet open en transparant. Hoe kan gemeente doof zijn voor signalen wijk?” Het debat gaat volgende week door.