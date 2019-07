Procedure hondentrainingscentrum in Breda moet over

Woning Ed Nijpels leegge­roofd: ‘Ook cadeaus die ik heb gekregen bij mijn afscheid als burgemees­ter van Breda'

17 juli Oud-politicus Ed Nijpels (69) is afgelopen weekend tijdens zijn vakantie in Italië opgeschrikt door tientallen appjes en belletjes. In zijn huis aan een gracht in Amsterdam bleek ingebroken. En goed ook. Tientallen spullen zijn weg, waaronder veel afscheidscadeaus en herinneringen uit zijn tijd als burgemeester van Breda en commissaris van de koningin in Friesland. ,,Ik hoop dat ze het troep vinden en het ergens weer opduikt.”