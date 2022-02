Problemen op het spoor tussen Breda en Tilburg: NS zet snel- en stopbussen in

Vieren we dit jaar ouderwets carnaval of nog in corona­stijl? Kroegbazen en bierbrou­wers wachten in spanning af

Vieren we dit jaar carnaval ouderwets óf in coronastijl? Het antwoord weten we pas na het ‘weegmoment’ op 15 februari. Dan hebben kroegbazen en leveranciers nog anderhalve week de tijd om plannen te maken óf te cancelen.

6 februari