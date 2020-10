Problemen op A16 bij Breda door ongeluk met meerdere voertuigen

Loting NAC op bezoek bij Go Ahead Eagles voor eerste ronde KNVB-be­ker

4 oktober NAC moet het in de KNVB-beker opnemen tegen Go Ahead Eagles, in Deventer. Dit bleek na de loting voor de eerste ronde van het nationale bekertoernooi. De 28 wedstrijden worden op 26, 27 en 28 oktober gespeeld.