'Problemen Men at Work geen gevolgen voor Houtmarktpassage'

BREDA - Een eventueel faillissement van modeketen Men at Work heeft geen gevolgen voor de grootschalige renovatie van de Houtmarktpassage in het centrum van Breda. Dat zegt Kris Maas van de Zundertse project-ontwikkelaar Maas-Jacobs.

Men at Work verkeert sinds afgelopen vrijdag in surseance van betaling. Eigenaar van keten is Marcel van Gelderen, die samen met Maas-Jacobs ook eigenaar is van de Houtmarktpassage. "Maar die zaken staan los van elkaar," aldus Maas.

Met at Work heeft een van de grotere winkels in de Houtmarktpassage. "Mocht Men at Work uit de passage verdwijnen, dan zullen we die ruimte verhuren aan een andere partij," zegt Maas. Of daarmee een andere zaak van Van Gelderen in beeld komt, is niet duidelijk. De ondernemer heeft ook belangen in modeketens als Sissy Boy en Open32.

Renovatie

De renovatie van de Houtmarktpassage start na de zomer. Tegen de tijd zullen de meeste ruimtes leeg staan. Momenteel worden gesprekken gevoerd met nieuwe en bestaande huurders.

Het winkelgebiedje tussen de Ginnekenstraat en Kerkstraat verandert helemaal van karakter en gaat ook niet langer passage heten maar gewoon 'Houtmarkt'. Er komen circa twintig winkels en een of twee horecazaken. Het is de bedoeling dat aan de kant van de Ginnekenstraat bekende, grote winkels komen en meer naar binnen is er dan ruimte voor opkomende mode- en lifestylemerken.

Overkapping

De huidige overkapping verdwijnt waardoor de passage meer een gewoon straatje wordt. Aan de Ginnekenstraat komt nog maar één ingang. Daar krijgen de winkels hoge glazen puien en vijf meter hoge plafonds. Ook de ingang vanaf de Halstraat wordt aantrekkelijker gemaakt. Nieuw is een entree aan de achterkant, in de Akkerstraat (Molsparking).

Ook de aanblik van Houtmarkt (de naastgelegen straat met de bussluis) verandert. De onderdoorgang aan de passagezijde verdwijnt doordat de winkels worden doorgetrokken en daar een etalage met eventueel ingang krijgen. Aan de Kerkstraat (naast het oude postkantoor) komen ook etalages, in plaats van de huidige blinde muren.

Informatieavond

Dinsdag 3 juli is er in het Bredase stadskantoor aan de Claudius Prinsenlaan van 19.00 tot 20.30 uur een informatieavond over de verbouwing van de passage.