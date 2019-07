Problemen bij ovens crematorium Zuylen Breda, cremeren mag voorlopig niet

BREDA - De brandweer heeft besloten dat er vooralsnog niet meer gecremeerd mag worden in het Zuylen Uitvaartverzorgingscentrum aan de Tuinzigtlaan in Breda. Door een verstopping tussen de ovens en het schoorsteen sloeg de rook terug het gebouw in.

Door de rook leek het net of er brand was in het gebouw. Zaterdagmiddag kwam de eerste brandmelding vanuit het uitvaartcentrum. De brandweer heeft toen onderzoek gedaan, maar kon niks vinden. Aan het begin van de avond kwamen er zwarte rookwolken uit het dak. Ditmaal trof de brandweer blokkade aan het afvoersysteem van het crematorium, waardoor de rook in het gebouw bleef hangen en door het dak naar buiten kwam.

Voordat er weer gecremeerd mag worden, moet de installatie eerst door een monteur nagekeken worden. Hoe lang dat gaat duren is niet duidelijk. De woordvoerster van het crematorium maakt zich geen zorgen over de komende crematies: ,,We hopen maandag weer aan de slag te gaan. Als dat niet gaat, zorgen we ervoor dat we kunnen uitwijken naar naburige crematoria.”

Brand

In december vorig jaar brak er een brand uit in het uitvaartcentrum aan de Tuinzigtlaan. Daarbij werd vooral de aula van het centrum getroffen. Deze is inmiddels verbouwd en weer geopend.