Prinsenpakken uit Syrische handen, maar wanneer is dat carnaval ook alweer: ‘April, mei...?’

Tref Paintball eist 370.000 euro van De Faam na verwoesten­de brand in Breda

9:36 Tref Paintball eist 370.000 euro van De Faam in Breda vanwege de brand die daar eind 2016 uitbrak. Volgens de eigenaren van het paintballcentrum was de brand zo verwoestend omdat de brandblusmiddelen niet zouden hebben gewerkt. De voormalige snoepfabriek waar Tref in zat werd volledig in de as gelegd.