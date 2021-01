Prinsenbeker wordt dagen na aanrijding wakker met zwaar hersenletsel: ‘Ik dacht: Waarom lig ik hier?’

Het slachtoffer, een 43-jarige man uit Prinsenbeek, liep ernstige letsels op en kon pas een jaar later weer aan het werk. Hij vertelt de rechtbank in Breda dat hij aan het ongeval een hersenafwijking heeft overgehouden. Daardoor ondervindt hij vervelende gedragsveranderingen. Ook liep hij onder meer aangezichtsfracturen op met blijvende littekens. Aangedaan: ,,Mijn dochtertje vroeg na een tijd: Papa, had je ook dood kunnen zijn? Ja, dat had gekund, als ik anders terecht was gekomen.”