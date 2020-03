Prinsenbeekse Rowie is dagje op stap met koning en koningin in Indonesië

PRINSENBEEK/JOGJAKARTA - De in Prinsenbeek opgegroeide Rowie van Zundert (25) bracht woensdag in Indonesië de dag door met koning Willem-Alexander en koningin Máxima.

Het liep allemaal een beetje in de soep, lacht Rowie van Zundert. Daar stond ze woensdag. Naast de rode loper van de universiteit Gadjah Mada in Jogjakarta. Het was haar taak om als enige Nederlandse masterstudent in Jogjakarta het koningspaar, dat in Indonesië op staatsbezoek is, welkom te heten. ,,Maar het regende zo hard, dat er op het laatste moment werd uitgeweken naar een kleine achteringang", zegt ze.

Het maakte niet uit. De studente kreeg later alsnog de kans kennis te maken met de koning en koningin. Het leidde tot een gesprek met koningin Máxima. ,,Ja, dat was leuk", kijkt Rowie terug. ,,Ze was erg geïnteresseerd in mijn studie, in de moeite die ik moet doen om colleges in het Maleis te volgen. Ze is echt erg aardig.”

Uitwisseling

Even een stap terug. Als Rowie na het Bredase Markenhage in Nijmegen International Business Languages studeert, gaat ze een half jaar op uitwisseling naar de Gadjah Mada universiteit.

Indonesië trekt haar. ,,Mijn opa is een tijd uitgezonden geweest naar Indonesië. Hij woonde in Surabaya. Ik heb hem niet echt gekend, maar ben altijd nieuwsgierig geweest naar Indonesië.”

Ze voelt zich er zo thuis, dat ze een toekomst wil opbouwen in Indonesië. Ze besluit een master Social Development and Welfare te volgen in Jogjakarta. Om zich straks , na haar studie, te kunnen inzetten voor mensen met een beperking. ,,Die hebben in Indonesië weinig kansen.”

Ambassade

Inmiddels woont ze er zo’n 1,5 jaar. ,,Toen mijn vader hoorde van het staatsbezoek, heeft hij geloof ik een brief naar Den Haag gestuurd.” Hoe het precies is gegaan, weet Rowie niet: ,,Maar ik kreeg een telefoontje van de ambassade of ik bij een bezoek van het koningspaar aan mijn uni wilde zijn.” Een deel van het programma dat gericht was op wetenschappelijke uitwisseling. tussen de landen.