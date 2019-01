Prinsenbeekse BAK-zittingen trekken ook jongeren

Vernieuwen, ontwikkelen en nieuw bloed: de line-up is nooit hetzelfde. ,,Rick Klemans is gegroeid, echt beter dan vorig jaar”, glundert een bezoeker. Of de 17-jarige Fleur Brokke, alias Bep Zwets, die als BAK-prater de avond mocht openen. ,,Gij hèt een kaortje gekocht om meh te hore praote, houw oew dan ôk stil”; haar grappen verdienen nog wat meer aandacht, maar wat betreft interactie met het publiek zit het nu al snor. ,,Rick en Fleur hebben meegedaan aan een BAK-clinic die we hen gegeven hebben. Hoe zij met het publiek omgingen was erg leuk om te zien”, vond ook John Meeuwisse van de organisatie.

Buitenstaander

Een avond met BAK-praters, dans, toneel en muziek. Voldoende afwisseling om het gehele publiek erbij te houden. Want luisteren doen ze, óók in deze setting. ,,Je kijkt elkaar eerder aan na een grap, dat versterkt de lach. Maar wat op het podium gebeurt blijft het belangrijkste”, legt De Jong uit. Ze is onder anderen samen met de Bredase Elisa Wiegerink, die sinds twee jaar een relatie heeft in Prinsenbeek. ,,Dat is het leuke, als buitenstaander leer je door de grappen het dorp steeds beter kennen.” De twee vinden het Prinsenbeekse carnaval uniek in haar soort. ,,Net zoals deze avond. Het is een mengelmoes, voor jong en oud. Dat gaat goed samen, daar is de avond ook goed op ingericht.”