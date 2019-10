Prinsenbeek weer ietsje groter: laatste woningen Westrik in aanbouw

PRINSENBEEK - De schop gaat de grond in voor de laatste bouwfase van plan Westrik in Prinsenbeek. Hiermee start de bouw van de laatste 25 woningen aan de rand van het dorp. Daan Quaars, wethouder bouwen en wonen, gaf dinsdagmiddag samen met toekomstige bewoners Lieke (9) en Stijn (6) het startsein voor de bouw.

Het complete plan bestaat uit 105 koopwoningen en 8 sociale huurwoningen, variërend van vrijstaande villa’s en tweekappers tot rijtjeshuizen. Eind 2020 zijn de laatste woningen klaar. Dit bouwplan is volgens Quaars goed voorbeeld van zijn visie op Breda: ,,Samen bouwen we aan een stad in een park.”

Quote Samen bouwen aan een stad in een park. Daan Quaars, Wethouder Bouwen en Wonen

Bijzonder aan Westrik is de groene opzet van de wijk en de aanleg van een ecologische verbindingszone, die de natuurgebieden Liesbos en park Over-Bos met elkaar verbindt. Deze zone doet dienst als leef- en voortplantingsgebied voor dieren en planten en maakt onderdeel uit van het Natuurbeheerplan van de Provincie Noord-Brabant.

Maar komt die natuur, dat park, dan juist niet in het geding met woninguitbreiding? Quaars geeft aan dat hij zich bewust van het feit dat verbindingsroutes naar Prinsenbeek druk bezet zijn. ,,Juist in Prinsenbeek houden we rekening met mobiliteit en verkeerscapaciteit, maar dit past nog goed.’’