Prinsenbeek sluit PITT festival in de armen

Met hulp van leden van plaatselijke carnavalsclubs is een imposant podium opgebouwd en een sfeervol festivalterrein ingericht, waar in de middag en avond verschillende artiesten en bands van zich laten horen. Een grote dansvloer in het midden, met overal statafels en aan de buitenranden foodtrucks.

Na het optreden van zanger Frank van Etten is het aan het eind van de middag de beurt aan de Prinsenbeekse formatie Stolen Bicyles. Voor het eerst in zeven jaar staan de veertigers met hun eigen 'punk rock' weer in deze formatie op het podium. De fans van vroeger krijgen waarvoor ze zijn gekomen; de muzikanten gaan los en zorgden voor een mooie show.

Buurman

Het PITT Festival trekt publiek van alle leeftijden, vooral uit het dorp zelf. Zoals de scoutingvriendengroep met vijftigers aan één van de statafels. "Ik kom voor m'n buurman in de band", lacht één van de mannen. De jongeren van carnavalsvereniging Piendraod zijn hier voor de eerste keer. Lars, Amber, Freeke, Ries en hun clubgenoten van rond de twintig komen vooral voor de gezelligheid, vertellen ze.

Nieuw dit jaar op het PITT Festival is de silent disco en die valt bij het jongere publiek duidelijk in de smaak. Met koptelefoons vermaken ze zich, luisterend naar eigen smaak muziek, op een kleine dansvloer iets verderop. Ronald en Ramon vinden het leuk dat ze af toe zelf de muziek kunnen kiezen. ,,Ook mooi dat ze hier elk jaar weer met iets nieuws komen."

Optredens

Motor achter het festival is kastelein Richard van den Berg, tevens uitbater van het zwembadpaviljoen en Café-Bar De Stee. Hij kijkt na afloop terug op een geslaagde editie met een prima sfeer en een goede line-up, met ook optredens van Frank Verkooijen, MT Bottles, John de Bever, Arjon Oostrom, DJ Philemon en tussendoor DJ Robin de Craen.