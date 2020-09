Prinsenbeek raakt oudste vereniging kwijt, maar pas na 175-jarig jubileum

PRINSENBEEK/ULVENHOUT – De 173 jaar oude handboogvereniging St. Sebastiaan uit Prinsenbeek houdt op te bestaan. De club fuseert met Alliance d’Amitié in Ulvenhout. De samensmelting wordt pas officieel nadat de Beekse vereniging haar 175-jarig jubileum heeft gevierd in 2022.

Quote We mochten niet blijven schieten bij manege Overbos, er was iets niet goed met de vergunnin­gen Frank Burm, secretaris handboogvereniging St. Sebastiaan Helemaal verrassend is de fusie niet. De leden van St. Sebastiaan trainen al ruim een jaar op Jeugdland in Ulvenhout bij de Alliance d’Amitié. Die oplossing werd gevonden, nadat het de Beekse vereniging niet lukte een nieuwe, geschikte locatie te vinden in het eigen dorp.

Nadat de handboogschutters ruim 170 jaar thuis waren geweest bij café-zaal Marktzicht, dachten zij met de verplaatsing naar manege Overbos een goed alternatief gevonden te hebben. Secretaris Frank Burm: ,,Maar daar mochten we niet blijven van de gemeente Breda. Er was iets niet goed met de vergunningen. Dat was jammer.”

Het Blazoen

Omdat een andere, betaalbare locatie in het dorp niet voorhanden was, werd besloten zolang in Ulvenhout te gaan trainen. Daar beschikt handboogsportvereniging Alliance d’Amitié met Het Blazoen op Jeugdland over een fraaie accommodatie, met zowel binnen als buiten alle ruimte voor de schutters.

Het is St. Sebastiaan in het afgelopen jaar niet gelukt een nieuwe plek in het eigen dorp te vinden en zodoende is besloten over te gaan tot een fusie. Dat betekent dat de oudste vereniging van Prinsenbeek ophoudt te bestaan. Burm: ,,De meeste leden zijn meeverhuisd naar Ulvenhout. Slechts enkele oudere schutters, die toch al minder schoten, zijn vanwege de afstand gestopt. Wij zijn nu nog met zo’n twintig actieve leden, de vereniging in Ulvenhout is een stuk groter.”

Mijlpaal

Zo vlak voor het 175-jarig jubileum laat de Beekse club zich echter geen feestje ontnemen. Besloten is daarom dat de fusie pas officieel is, nadat St. Sebastiaan in 2022 die mijlpaal heeft bereikt. Burm: ,,Hoe we dat jubileum precies gaan vieren is nog niet bekend, maar we zijn er al wel over aan het nadenken.”

Tot die tijd blijft de naam St. Sebastiaan bestaan en schieten de leden onder die naam wedstrijden. De website blijft in de lucht, nieuwe aanwas blijft welkom.