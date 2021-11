Prinsenbeek houdt hoop op drie weken schaatspret

Breda niet undercover bij islamorga­ni­sa­ties om radicalise­ring te signaleren: ‘Daar zijn wij niet voor’

BREDA - De gemeente Breda is nooit undercover gegaan bij lokale islamitische organisaties om uit te vinden of er sprake is van radicalisering. Burgemeester en wethouders wijzen dit soort infiltraties juist af. Wel wordt er onderzoek ‘in alle openheid gedaan’.

