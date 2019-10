Prinsenbeek heeft z'n waterpomp terug - maar pompen doet-ie nog altijd niet

Drooglegging van de pomp

Maar pompen, dat lukt ook buiten het carnavalsseizoen niet. Het hengsel is vastgezet. ,,Omdat het geen drinkwater is”, verklaart Schoot. ,,En omdat het gevoelig is voor vandalisme.” En daarom: ,,Werkt de pomp maar twee keer per jaar.”

In volle glorie

Omdat de herinrichting van de Markt bijna klaar is, was het moment daar om ook de sokkel met de kraan terug te plaatsen. Woensdag zijn de voorbereidende werkzaamheden daarvoor verricht, gisteren is de pomp in volle glorie hersteld. Niet op dezelfde plek als voor de herinrichting, maar een meter of twintig verderop. Prominenter in het zicht. ,,Ongeveer op de plek waar die oorspronkelijk stond, in 1975.”