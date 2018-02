Prinsenbeek heeft eind volgend jaar compleet nieuwe Markt

Dat hoorden zo'n zeventig Bekenaren die deze week naar de informatiebijeenkomst in Café-Zalencentrum Marktzicht waren gekomen. De Werkgroep Markt Prinsenbeek gaf hier uitleg over de herinrichtingsplannen voor het dorpsplein.

Dat eerder was gekozen voor de aanpak in twee delen had alles te maken met het budget. In de Voorjaarsnota 2017 was één miljoen euro vrijgemaakt voor het project. Daarmee zou het voorplein worden aangepakt. Het parkeerterrein zou later aan de beurt komen.