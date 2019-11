Prins Snoek d’n Irste nieuwe hoogheid van Totdenringen

TETERINGEN - Totdenringen gaat het 55e jubileumjaar van de carnavalsstichting AKV de Sikken in met een nieuwe hoogheid. Tijdens het Blèrsikkenbal is Ronald Snoek officieel onthuld als Prins Snoek d’n Irste.

In dorpshuis ’t Web is zaterdag de officiële aftrap gegeven voor het nieuwe carnavalsseizoen. Het jaarlijkse Blèrsikkenbal staat traditiegetrouw in het teken van de verkiezing van het Totdenrings carnavalslied en de onthulling van de jeugdraad en grote Raad van Elf. Daarnaast was er dit jaar de challenge ‘Wie is de Topper van Totdenringen’.

Praalwagens

Ronald Snoek (38) is geen onbekende in het Totdenringse carnavalsleven. Hij is al jarenlang lid van carnavalsvereniging CV Lamstralen, heeft diverse praalwagens gebouwd en carnavalsactiviteiten georganiseerd. Het carnavalsleven zit in het familiebloed. Hij is de jongste prins ooit in Totdenringen.

Jeugdprinses