Prins Arie d'n Irste blijft in Ut Kielegat

Een bijzondere tweede termijn door corona, en daar werd gisteravond al een voorschot op gegeven tijdens de liveshow die te volgen was via BredaNu. Met een quiz, optredens van carnavaleske artiesten en bijdragen van prominente Kielegatters gaf Stichting Kielegat alvast een voorproefje op hoe thuiscarnaval gevierd zou kunnen worden.



Of dat de standaard wordt voor het feest in februari? Daar waagt de club zich vooralsnog niet aan. Want wie weet, wie weet, kan er straks tóch nog iets gevierd worden op de Grote Markt. Tja, t'âângt ervan af....