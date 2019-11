Prins Arie d'n Irste, beschermheer van ut Bredaose Lied: ‘Stampmuziek moet de kapellen niet verdrijven’

Muurschil­de­ring van Van Mierlo oké, maar ‘absoluut’ geen portret

8:00 BREDA - Een muurschildering van D66-boegbeeld Hans van Mierlo in Breda is een mooi initiatief, maar ‘absoluut’ niet in de vorm van een portret, verduidelijkt Dennis Elbers van Blind Walls Gallery. Een portret druist in tegen de ‘eigen’ spelregels van Blind Walls, stelt hij. De SP die maandag al onderweg was met vragen richting B en W is enigszins gerustgesteld, maar houdt bedenkingen.